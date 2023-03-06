Шольц заявил о своем оптимизме по отказу Китая от поставок вооружений РФ

Китай получил просьбу отказаться от поставок оружия России, и она, скорее всего, будет выполнена.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин намерен направить Москве летальное оружие.

"Мы попросили их не поставлять оружие в Россию, и я относительно оптимистичен, что в этом случае наша просьба будет выполнена", - сказал он.

Напомним, Китай все еще рассматривает возможность передачи оружия РФ.

При этом США пообещали соответствующие санкционные последствия, если Китай решится на такой шаг.

Кроме того, The Economist сообщал, что Китай взбешен на Россию из-за утечки переговоров о поставках оружия.

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