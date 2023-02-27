ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц вважав смішними звинувачення у недостатній підтримці України

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 27 лютого 2023 02:55
Шольц вважав смішними звинувачення у недостатній підтримці України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Звинувачення у недостатній військовій підтримці України з боку Німеччини є смішними.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

Шольц відреагував на слова президента України Володимира Зеленського щодо нестачі військової допомоги.

"Я знаходжу це смішним. Немає сенсу знущатися з розмірів німецької участі. Нерозумно, що таке велике зобов'язання постійно заперечується", - сказав він.

Канцлер уточнив, що Німеччина не має вислуховувати закидів від будь-кого з цього приводу.

Шольц також виступив проти звинувачення у тому, що Німеччина хоче повернутися до звичайних справ після війни з Росією.

"Німеччина не зобов'язана вислуховувати чиїсь звинувачення. Ми робимо більше, ніж багато інших країн", - заявив він.

Шольц неодноразово наголошує, що Федеративна Республіка є одним із найрішучіших прихильників.

Нагадаємо, 26 лютого Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки у рамках військової допомоги.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2.

Крім того, він зазначив, що Україна сама вирішуватиме, коли і як закінчувати війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц
NEWS
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни