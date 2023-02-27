Шольц вважав смішними звинувачення у недостатній підтримці України

Звинувачення у недостатній військовій підтримці України з боку Німеччини є смішними.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus .

Шольц відреагував на слова президента України Володимира Зеленського щодо нестачі військової допомоги.

"Я знаходжу це смішним. Немає сенсу знущатися з розмірів німецької участі. Нерозумно, що таке велике зобов'язання постійно заперечується", - сказав він.

Канцлер уточнив, що Німеччина не має вислуховувати закидів від будь-кого з цього приводу.

Шольц також виступив проти звинувачення у тому, що Німеччина хоче повернутися до звичайних справ після війни з Росією.

"Німеччина не зобов'язана вислуховувати чиїсь звинувачення. Ми робимо більше, ніж багато інших країн", - заявив він.

Шольц неодноразово наголошує, що Федеративна Республіка є одним із найрішучіших прихильників.

Нагадаємо, 26 лютого Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки у рамках військової допомоги.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2.

Крім того, він зазначив, що Україна сама вирішуватиме, коли і як закінчувати війну.

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