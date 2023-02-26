Німеччина передала Україні нову допомогу: що до неї увійшло
Сьогодні, 26 лютого, Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.
"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки", - йдеться в заяві.
Наразі Німеччина відправила до України:
- 9 мостоукладальних танків Biber;
- 120 000 аптечок;
- 28 вантажівок Zetros;
- 10 зимових маскувальних сіток.
З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі. Проте в уряді повідомили, що до України ще планують направити 300 000 снарядів для зеніток GEPARD.
Загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 20 лютого 2023 року, становить 2 558 391 406 євро
Нагадаємо, голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2.
Крім того, він зауважив, що Україна сама буде вирішувати, коли та як закінчувати війну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.