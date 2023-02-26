Німеччина передала Україні нову допомогу: що до неї увійшло

Сьогодні, 26 лютого, Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки", - йдеться в заяві.

Наразі Німеччина відправила до України:

9 мостоукладальних танків Biber;

Biber; 120 000 аптечок;

28 вантажівок Zetros;

10 зимових маскувальних сіток.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі. Проте в уряді повідомили, що до України ще планують направити 300 000 снарядів для зеніток GEPARD .