ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голова Міноборони Німеччини впевнений, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2

Новость на русском →
Неділя 26 лютого 2023 15:48
Голова Міноборони Німеччини впевнений, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2 Фото: голова Міноборони Німеччини впевнений, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять у країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Deutschlandfunk.

За його словами, він цілком упевнений, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6, які обіцяла передати Німеччина.

"Так, таке можливо", - заявив він, коментуючи можливість передачі Україні 62 танків.

При цьому Пісторіус скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, тому що доводиться чекати на нові поставки від промисловості.

"Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг навчати", - додав він.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Німеччина анонсувала передачу Україні ще чотирьох танків Leopard 2. Кількість обіцяної країни техніки зросла до 18 одиниць.

Також ми писали, що Польща вже доставила до України чотири танки Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Допомога Україні Військова техніка Військова допомога
NEWS
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни