Голова Міноборони Німеччини впевнений, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2
Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять у країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Deutschlandfunk.
За його словами, він цілком упевнений, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6, які обіцяла передати Німеччина.
"Так, таке можливо", - заявив він, коментуючи можливість передачі Україні 62 танків.
При цьому Пісторіус скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, тому що доводиться чекати на нові поставки від промисловості.
"Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг навчати", - додав він.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Німеччина анонсувала передачу Україні ще чотирьох танків Leopard 2. Кількість обіцяної країни техніки зросла до 18 одиниць.
Також ми писали, що Польща вже доставила до України чотири танки Leopard 2.
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