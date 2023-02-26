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Міністр оборони Німеччини про завершення війни: Україна сама приймає рішення

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Берлін, Неділя 26 лютого 2023 16:16
Міністр оборони Німеччини про завершення війни: Україна сама приймає рішення Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна сама буде вирішувати, коли та як закінчувати війну. Це питання також стосується й Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Він зазначив, що Росія не повинна досягти успіху. На його думку, закінчити війну в Україні можна декількома способами. Мова йде не лише про перемогу на полі бою, але й про переговори чи виведення російських військ.

"Зрештою, це не має значення. Важливо те, що результат повинен бути таким, який Україна приймає для себе як суверенна держава", - заявив Пісторіус.

Німецький міністр додав, що питання повернення Криму теж є рішенням України, хоч його все ж потрібно обговорювати.

"Крим - це українська територія, і тому його, по суті, потрібно повернути. Але навіть тоді це не рішення, яке ми приймаємо", - наголосив глава Міноборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україна зможе повернути мир, коли звільнить Крим від російської окупації.

Крім того, політичне та військове керівництво України наголошувало, що перемогою буде вважатися повернення до кордонів 1991 року, включно з Кримом та Донбасом.

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