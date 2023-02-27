Шольц счел смешными обвинения в недостаточной поддержке Украины

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus .

Шольц отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи.

"Я нахожу это смешным. Нет смысла издеваться над размерами немецкого участия. Неразумно, что такое большое обязательство постоянно отрицается", - сказал он.

Канцлер уточнил, что Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было на этот счет.

Шольц также выступил против обвинения в том, что Германия хочет вернуться к обычным делам после войны с Россией.

"Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. Мы делаем больше, чем многие другие страны", - заявил он.

Шольц неоднократно подчеркивает, что Федеративная Республика является одним из самых решительных сторонников.

Напомним, 26 февраля Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может получить два батальона Leopard 2.

Кроме того, он отметил, что Украина сама будет решать, когда и как кончать войну.

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