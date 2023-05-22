Шольц вважає, що Україна не вступить до НАТО в "осяжному майбутньому"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Україна навряд приєднається до НАТО в "осяжному майбутньому".

Як повідомляє РБК-Україна , таку думку він висловив в інтерв'ю Welt .

У Шольца запитали, чи теоретично він підтримав би членство України в НАТО після закінчення війни.

"У Бухаресті в 2008 році НАТО прийняла рішення, які сформулювали довгострокову перспективу. Всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього (вступу України до НАТО - ред.) не станеться", - сказав він.

До того ж, Шольц зазначив , що в критеріях вступу до НАТО є цілий ряд умов, які, на його думку, Україна наразі не може виконати.

Окрім того, німецький канцлер додав, що в майбутньому буде підійматися питання про гарантії безпеки для України та те, наскільки державу будуть забезпечувати зброєю. Проте про це ще зарано говорити.

Бажання України приєднатися до НАТО

До НАТО не може вступити країна, яка перебуває у стані війни. Тому Україна матиме шанс приєднатися до Альянсу тільки після завершення бойових дій. Проте країна хотіла б отримати від Альянсу запрошення на вступ вже зараз.

Зазначимо, що 11-12 липня пройде саміт НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна хоче отримати "графік вступу" до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський також закликав НАТО прийняти позитивне рішення щодо членства України на саміті.

Більше про те, що очікує Україна від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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