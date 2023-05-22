Шольц считает, что Украина не вступит в НАТО в "обозримом будущем"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вряд ли присоединится к НАТО в "обозримом будущем".

Как сообщает РБК-Украина , такое мнение он высказал в интервью Welt .

У Шольца спросили, поддержал бы он теоретически членство Украины в НАТО после окончания войны.

"В Бухаресте в 2008 году НАТО приняла решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем понятно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет", - сказал он.

К тому же Шольц отметил , что в критериях вступления в НАТО есть целый ряд условий, которые, по его мнению, Украина пока не может выполнить.

Кроме того, немецкий канцлер добавил, что в будущем будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности для Украины и о том, насколько государство будут обеспечивать оружием. Однако об этом еще рано говорить.

Желание Украины присоединиться к НАТО

В НАТО не может вступить страна, которая находится в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хотела бы получить от Альянса приглашение на вступление уже сейчас.

Отметим, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить "график вступления" в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал НАТО принять положительное решение о членстве Украины на саммите.

Больше о том, что ожидает Украина от саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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