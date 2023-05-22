Шольц считает, что Украина не вступит в НАТО в "обозримом будущем"
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вряд ли присоединится к НАТО в "обозримом будущем".
Как сообщает РБК-Украина, такое мнение он высказал в интервью Welt.
У Шольца спросили, поддержал бы он теоретически членство Украины в НАТО после окончания войны.
"В Бухаресте в 2008 году НАТО приняла решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем понятно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет", - сказал он.
К тому же Шольц отметил, что в критериях вступления в НАТО есть целый ряд условий, которые, по его мнению, Украина пока не может выполнить.
Кроме того, немецкий канцлер добавил, что в будущем будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности для Украины и о том, насколько государство будут обеспечивать оружием. Однако об этом еще рано говорить.
Желание Украины присоединиться к НАТО
В НАТО не может вступить страна, которая находится в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хотела бы получить от Альянса приглашение на вступление уже сейчас.
Отметим, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить "график вступления" в Альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский также призвал НАТО принять положительное решение о членстве Украины на саммите.
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