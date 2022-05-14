ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц о снятии санкций против России: единственная возможность - мирное соглашение с Украиной

Новина українською →
Берлин, Суббота 14 мая 2022 10:25
Шольц о снятии санкций против России: единственная возможность - мирное соглашение с Украиной Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Единственной возможностью снятия санкций против России является подписание мирного соглашения с Украиной относительно войны. И это должен понять Кремль.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал T-online.

"В какой-то момент Россия должна это понять: Единственная правдоподобная возможность того, что санкции будут в какой-то момент прекращены, - это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктовано миром", - заявил канцлер.

Отвечая на вопрос относительно восстановления границ Украины до оккупации Крыма путем мирного соглашения, Шольц заявил: "Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени, ни в одну, ни в другую сторону".

Напомним, Евросоюз настроен согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце.

Однако несколько стран Евросоюза допустили возможность отсрочки нефтяного эмбарго.

При этом Венгрия оценила свое согласие за введение эмбарго на российскую нефть в 700-750 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Германия Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС