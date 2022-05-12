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В ЕС назвали условие для отсрочки нефтяного эмбарго, - Bloomberg

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Четверг 12 мая 2022 23:03
В ЕС назвали условие для отсрочки нефтяного эмбарго, - Bloomberg Фото: в Евросоюзе допустили отсрочку нефтяного эмбарго против России (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Несколько стран Евросоюза допустили отсрочку нефтяного эмбарго против России в случае, если Венгрия продолжит блокировку введения ограничений.

Об этом заявили несколько дипломатов стран ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Желание отсрочить эмбарго представители дипломатических ведомств стран ЕС объяснили тем, что вместе с запретом на нефть Венгрия блокирует полностью весь шестой пакет санкций Евросоюза. Отсрочка помогла бы ввести остальные ограничения намного быстрее.

По словам дипломатов стран ЕС, идея отказаться от нефтяного эмбарго получает поддержку. Но в то же время большинство стран Европейского союза обеспокоены тем, что отказ от попытки блокировки российской нефти будет признаком слабости.

Дипломаты добавили, что они все еще попытаются утвердить полный пакет санкций, включая поэтапный запрет на российскую нефть к 16 мая, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не может поддержать новый пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде, включая эмбарго на импорт российской нефти. Поскольку для его страны это "равносильно атомной бомбе".

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