ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России в ближайшее время, - Reuters

Европейский союз по-прежнему стремится согласовать поэтапное эмбарго на российскую нефть в этом месяце, несмотря на опасения по поводу поставок в Восточную Европу. Дипломаты и официальные лица подтвердили этот план, отвергая предложения о задержке или смягчении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Зависимость Болгарии, Чехии, Венгрии и Словакии от российской нефти является самым большим препятствием для соглашения об эмбарго, которое Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила в начале мая в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля.

Однако дипломаты и официальные лица заявили, что настроены оптимистично в отношении сделки, даже несмотря на то, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, самого большого критика предлагаемого эмбарго.

"Соглашение будет заключено", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС, отметив, что предлагаемые уровни перехода и инвестиций были гибкими для стран, зависящих от российской нефти, которым необходимо будет найти другие источники поставок.

Второй высокопоставленный дипломат сказал, что соглашение может быть достигнуто уже в понедельник, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, после технических переговоров, ожидаемых в выходные.

Третий дипломат сказал, что есть шанс договориться позже на этой неделе. "Это будет решаться на высшем политическом уровне между Будапештом и Брюсселем. Я настроен оптимистично", - сказал дипломат.

В то время как большинство стран ЕС должны будут полностью ввести российское нефтяное эмбарго к концу года, Венгрия уже получила освобождение до конца 2024 года, как и Словакия, а Чехия - до середины 2024 года.

Ожидается, что в дополнение к запрету на нефть в рамках шестого пакета санкций будут введены еще больше россиян, близких к президенту Владимиру Путину.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ЕС не удастся согласовать нефтяное эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России.