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Венгрия рассчитала цену согласия на введение нефтяного эмбарго по отношению к РФ

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Будапешт, Пятница 13 мая 2022 19:27
Венгрия рассчитала цену согласия на введение нефтяного эмбарго по отношению к РФ Фото: Венгрия желает получить минимум 700 млн евро за нефтяное эмбарго (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сумму в размере 700-750 млн евро хотели бы получить венгерские власти за согласие на введение Европейским Союзом эмбарго на нефть из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Министр иностранных дел Петер Сийярто намекнул, что солидные отступные изменят позицию Венгрии относительно нефтяного эмбарго. Венгерские власти желают получить средства на модернизацию и развитие инфрастукруры для организации альтернативных путей поставки нефти.

"Имеющиеся у нас нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на российскую нефть. Их замена на другие виды нефти требует инвестиции в размере 500-550 млн евро в течение четырех лет. Нам придется увеличить мощность Адриатического трубопровода, чтобы заменить российский нефтепровод, а это будет стоить еще 200 миллионов" – заявил дипломат.

По его словам, переориентация нефтяного импорта приведет к росту цен на газ в Венгрии на 55%. Чтобы избежать значительных экономических последствий, венгерское правительство в дальнейшем будет настаивать на ограниченном эмбарго – запрете на поставки нефти из РФ танкерами.

К слову, Евросоюз допустил временный отказ от введения эмбарго на нефть из РФ.

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