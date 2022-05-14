Шольц про зняття санкцій проти Росії: єдина можливість - мирна угода з Україною

Єдиною можливістю зняття санкцій проти Росії є підписання мирної угоди з Україною щодо війни. І це повинен зрозуміти Кремль.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал T-online .

"У якийсь момент Росія повинна це зрозуміти: єдина правдоподібна можливість того, що санкції будуть в якийсь момент припинені, - це угода з Україною, а це не може бути продиктовано світом", - заявив канцлер.

Відповідаючи на запитання щодо відновлення кордонів України до окупації Криму шляхом мирної угоди, Шольц заявив: "Україна вирішує ці питання. Ми не можемо вести переговори від їх імені, ні в одну, ні в іншу сторону".