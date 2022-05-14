Шольц про зняття санкцій проти Росії: єдина можливість - мирна угода з Україною
Єдиною можливістю зняття санкцій проти Росії є підписання мирної угоди з Україною щодо війни. І це повинен зрозуміти Кремль.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал T-online.
"У якийсь момент Росія повинна це зрозуміти: єдина правдоподібна можливість того, що санкції будуть в якийсь момент припинені, - це угода з Україною, а це не може бути продиктовано світом", - заявив канцлер.
Відповідаючи на запитання щодо відновлення кордонів України до окупації Криму шляхом мирної угоди, Шольц заявив: "Україна вирішує ці питання. Ми не можемо вести переговори від їх імені, ні в одну, ні в іншу сторону".
Нагадаємо, Євросоюз налаштований узгодити поетапне нафтове ембарго поточного місяця.
Однак кілька країн Євросоюзу допустили можливість відстрочки нафтового ембарго.
При цьому Угорщина оцінила свою згоду за введення ембарго на російську нафту у 700-750 млн євро.