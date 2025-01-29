Шольц розкритикував наміри Трампа переселити палестинців з Сектора Газа

"Будь-які плани переселення, ідея про те, що жителі Гази будуть вигнані звідти до Єгипту або Йорданії, є неприйнятними", - сказав Шольц на передвиборчому заході в Берліні.

Він підтвердив свою підтримку рішення про дві держави, де ізраїльтяни і палестинці живуть мирно пліч-о-пліч, додавши, що має бути зрозуміло, що Палестинська адміністрація візьме на себе відповідальність за Газу.

"Крихка надія на мир, яка зараз можлива, не повинна бути змарнована", - сказав Шольц. Так він висловився про нещодавню угоду про припинення вогню і додав, що мир може бути досягнутий лише тоді, коли люди у Секторі Газа зможуть сподіватися на самоврядне майбутнє.

Йорданія вже є домом для кількох мільйонів палестинців, в той час як десятки тисяч живуть в Єгипті, й уряди обох країн відкинули ідею Трампа. Газа - це земля, яку палестинці хотіли б бачити частиною майбутньої палестинської держави.

Радикальна пропозиція Трампа

Днями президент США Дональд Трамп повторив свою пропозицію про те, що велика кількість палестинців має виїхати з Гази до Єгипту або Йорданії. Він заявив про це, незважаючи на широку незгоду з цією пропозицією з боку палестинського керівництва, ООН і союзників США в регіоні.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One у понеділок ввечері, президент США повторив, що він "хотів би, щоб (палестинці з Гази) жили в районі, де вони можуть жити без безладів, революцій і насильства, яких так багато".

Ці зауваження, які явно суперечать чинній політиці США і міжнародному праву, були широко відкинуті арабським світом як потенційно смертельний удар по вирішенню ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав, але були схвалені правим крилом Ізраїлю.

Трамп також заявив, що "незабаром" зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу, на тлі спекуляцій, що багаторічний ізраїльський прем'єр стане першим іноземним лідером, який відвідає Білий дім під час другого терміну Трампа.

"Коли ви подивитеся на Сектор Газа, то побачите, що протягом багатьох років це було пекло. На цій території існували різні цивілізації. Це почалося не тут. Це почалося тисячі років тому, і з цим завжди було пов'язане насильство. Ви могли б переселити людей в райони, які є набагато безпечнішими і, можливо, набагато кращими і, можливо, набагато комфортнішими", - сказав глава Білого дому.

Трамп повідомив, що в неділю говорив з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сісі та королем Йорданії Абдаллою, і наполягав на тому, що обидва лідери погодяться з планом. У понеділок Абдалла також розмовляв з держсекретарем Трампа Марко Рубіо, однак це питання не було згадано в заяві Держдепартаменту щодо цієї розмови.

"Я хотів би, щоб (Сісі. - ред.) узяв трохи. Ми багато допомогли їм, і я впевнений, що він допоможе нам. Він мій друг. Він живе в ... неблагополучному районі. Але я думаю, що він зробив би це, і я думаю, що король Йорданії зробив би це теж", - сказав Трамп.

Сумніви палестинців

Амман і Каїр досі наполягали на тому, що пропозиція Трампа не може бути реалізована. У вівторок в єгипетських ЗМІ з'явилися повідомлення, що Сісі не розмовляв з Трампом.

Палестинці не вірять в ідею тимчасового переселення з метою відбудови, враховуючи історію неодноразових переміщень з моменту створення Ізраїлю в 1948 році.

П'ятнадцять місяців війни зруйнували 70% інфраструктури Гази і залишили 2,3-мільйонне населення палестинської території в глибокій гуманітарній кризі. Понад 47 тисячі людей було вбито до того, як на початку цього місяця набуло чинності перемир'я, і близько 90% мешканців були змушені покинути свої домівки, деякі з них - неодноразово.