Ізраїль дозволив цивільним повертатись на північ Сектора Газа

Ізраїль заявив, що жителі Сектора Газа можуть повернутись до північного сектора. Зокрема були оголошені й заборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Угода між Ізраїлем і ХАМАС

ХАМАС й Ізраїль нещодавно схвалили угоду щодо звільнення заручників у Секторі Газа, а також припинення вогню. 18 січня Тель-Авів мав отримати імена перших трьох заручників, яких звільнять, але на той момент цього не сталось. Після цього Ізраїль звинуватив ісламістський рух у затягуванні передачі списків. Втім, вже на наступний день, 19 січня, ХАМАС все ж звільнив заручників.

25 січня, стало відомо, що ісламістський рух передав Червоному Хресту ще чотирьох заручниць.

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