Ізраїль дозволив цивільним повертатись на північ Сектора Газа
Ізраїль заявив, що жителі Сектора Газа можуть повернутись до північного сектора. Зокрема були оголошені й заборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За словами речника ЦАХАЛу (Армія оборони Ізраїля) Авічая Адрае, біженцям дозволено повертатись до північної частини Сектора Газа:
- пішки через дорогу Нецарім і вулицю Рашид на узбережжі, починаючи з 7 ранку за київським часом;
- транспортним засобом через вулицю Салах а-Дін на сході після відповідної перевірки, починаючи з 9 ранку.
Зокрема були оприлюднені попередження для жителів Сектора Газа:
- не перевозити терористів або зброю на північ Гази;
- не наближатися до позицій і військ ЦАХАЛу в Газі або на ізраїльській території;
- не наближатися до контрольно-пропускного пункту Рафах і Філадельфійського коридору на півдні Гази;
- не купатися, не пірнати й не ловити рибу в Середземному морі найближчими днями.
Угода між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС й Ізраїль нещодавно схвалили угоду щодо звільнення заручників у Секторі Газа, а також припинення вогню. 18 січня Тель-Авів мав отримати імена перших трьох заручників, яких звільнять, але на той момент цього не сталось. Після цього Ізраїль звинуватив ісламістський рух у затягуванні передачі списків. Втім, вже на наступний день, 19 січня, ХАМАС все ж звільнив заручників.
25 січня, стало відомо, що ісламістський рух передав Червоному Хресту ще чотирьох заручниць.
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