"Зачистити все це": Трамп поділився планами щодо переселення палестинців з Сектору Газа
Президент США Дональд Трамп повідомив, що говорив з королем Йорданії Абдаллою II. Вони обговорили потенційний план будівництва житла і переселення понад 1 млн палестинців зі Сектора Газа в інші країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп зазначив, що попросив короля прийняти додаткову кількість палестинців у своїй країні.
"Я сказав йому, що хотів би, щоб ви взяли на себе більше, тому що я дивлюся на весь Сектор Газа зараз, і це справжній безлад", - сказав він журналістам.
Президент США додав, що хотів би, щоб і Йорданія, і Єгипет розмістили людей, і що в неділю, 26 січня, він поговорить про це з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.
"Ви говорите про півтора мільйона людей, і ми просто зачистимо все це (переселимо людей - ред.)", - сказав Трамп.
Він наголосив, що потенційне житло може бути як тимчасовим, так й довгостроковим.
Перемир'я у Секторі Газа
Як повідомляло РБК-Україна, 19 січня Ізраїль оголосив про початок перемир'я у Секторі Газа після того, як терористичне угруповування ХАМАС передало список перших заручників, які згодом були звільнені.
Раніше Ізраїль і ХАМАС за участі посередників досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників.
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