Шольц раскритиковал намерения Трампа переселить палестинцев из Сектора Газа

"Любые планы переселения, идея о том, что жители Газы будут изгнаны оттуда в Египет или Иорданию, являются неприемлемыми", - сказал Шольц на предвыборном мероприятии в Берлине.

Он подтвердил свою поддержку решения о двух государствах, где израильтяне и палестинцы живут мирно бок о бок, добавив, что должно быть понятно, что Палестинская администрация возьмет на себя ответственность за Газу.

"Хрупкая надежда на мир, которая сейчас возможна, не должна быть потеряна", - сказал Шольц. Так он высказался о недавнем соглашении о прекращении огня и добавил, что мир может быть достигнут только тогда, когда люди в Секторе Газа смогут надеяться на самоуправляемое будущее.

Иордания уже является домом для нескольких миллионов палестинцев, в то время как десятки тысяч живут в Египте, и правительства обеих стран отвергли идею Трампа. Газа - это земля, которую палестинцы хотели бы видеть частью будущего палестинского государства.

Радикальное предложение Трампа

На днях президент США Дональд Трамп повторил свое предложение о том, что большое количество палестинцев должна выехать из Газы в Египет или Иорданию. Он заявил об этом, несмотря на широкое несогласие с этим предложением со стороны палестинского руководства, ООН и союзников США в регионе.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One в понедельник вечером, президент США повторил, что он "хотел бы, чтобы (палестинцы из Газы) жили в районе, где они могут жить без беспорядков, революций и насилия, которых так много".

Эти замечания, которые явно противоречат действующей политике США и международному праву, были широко отвергнуты арабским миром как потенциально смертельный удар по решению израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств, но были одобрены правым крылом Израиля.

Трамп также заявил, что "вскоре" встретится со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, на фоне спекуляций, что многолетний израильский премьер станет первым иностранным лидером, который посетит Белый дом во время второго срока Трампа.

"Когда вы посмотрите на Сектор Газа, то увидите, что в течение многих лет это был ад. На этой территории существовали различные цивилизации. Это началось не здесь. Это началось тысячи лет назад, и с этим всегда было связано насилие. Вы могли бы переселить людей в районы, которые намного безопаснее и, возможно, намного лучше и, возможно, намного комфортнее", - сказал глава Белого дома.

Трамп сообщил, что в воскресенье говорил с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой, и настаивал на том, что оба лидера согласятся с планом. В понедельник Абдалла также разговаривал с госсекретарем Трампа Марко Рубио, однако этот вопрос не был упомянут в заявлении Госдепартамента по этому разговору.

"Я хотел бы, чтобы (Сиси. - ред.) взял немного. Мы много помогли им, и я уверен, что он поможет нам. Он мой друг. Он живет в ... неблагополучном районе. Но я думаю, что он сделал бы это, и я думаю, что король Иордании сделал бы это тоже", - сказал Трамп.

Сомнения палестинцев

Амман и Каир до сих пор настаивали на том, что предложение Трампа не может быть реализовано. Во вторник в египетских СМИ появились сообщения, что Сиси не разговаривал с Трампом.

Палестинцы не верят в идею временного переселения с целью восстановления, учитывая историю неоднократных перемещений с момента создания Израиля в 1948 году.

Пятнадцать месяцев войны разрушили 70% инфраструктуры Газы и оставили 2,3-миллионное население палестинской территории в глубоком гуманитарном кризисе. Более 47 тысяч человек были убиты до того, как в начале этого месяца вступило в силу перемирие, и около 90% жителей были вынуждены покинуть свои дома, некоторые из них - неоднократно.