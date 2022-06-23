В Германии газовый кризис: власти активировали режим тревоги

Власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. При этом жителей предупредили о росте цен на газ.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

Он объяснил, что Россия резко сократила поставки газа в Германию, поэтому страна активизирует так называемый режим тревоги - вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации.

"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ - это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", - заявил он.

При этом министр назвал ситуацию в Германии "экономической атакой" со стороны России.

Стоит отметить, что вторая ступень аварийного плана вводится при перебоях с газоснабжением или во время высоко спроса. На данном этапе поставщики газа могут повышать цены.