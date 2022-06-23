В Германии газовый кризис: власти активировали режим тревоги
Власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. При этом жителей предупредили о росте цен на газ.
Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
Он объяснил, что Россия резко сократила поставки газа в Германию, поэтому страна активизирует так называемый режим тревоги - вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации.
"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ - это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", - заявил он.
При этом министр назвал ситуацию в Германии "экономической атакой" со стороны России.
Стоит отметить, что вторая ступень аварийного плана вводится при перебоях с газоснабжением или во время высоко спроса. На данном этапе поставщики газа могут повышать цены.
Напомним, "Газпром" заявил, что резко снизит поставки газа "Северным потоком - 1" из-за задержки с ремонтом агрегатов.
Также мы сообщали, что европейские страны вводят чрезвычайные планы по переходу на уголь из-за резкого сокращения поставок газа российским "Газпромом".
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