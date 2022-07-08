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Украина призвала Канаду не возвращать газовую турбину "Газпрома" России, - Reuters

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Киев, Пятница 08 июля 2022 03:10
Украина призвала Канаду не возвращать газовую турбину "Газпрома" России, - Reuters Фото: Украина призвала Канаду не возвращать России газовую турбину (Getty Images).
Автор: Константин Широкун

Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Санкции против России запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом", - сказал источник в Министерстве энергетики Украины.

Он также подчеркнул, что если это решение будет одобрено, Украина обратится к европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход выполнения соглашения о санкциях против РФ.

Источник в Минэнерго также отметил, что если решение о передаче турбины будет принято канадцами, то это будет прецедент обхода санкций против России двумя странами G7.

Решение о возврате турбины уже принято, сообщил источник в правительстве Канады, знакомый с вопросом, добавив, что Канада и Германия не хотят, чтобы турбина стала для России предлогом для прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток-1".

Напомним, РБК-Украина писало, что в Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. Жителей предупредили, что цены на газ могут вырасти.

Тем временем лидеры ЕС также не верят "Газпрому" касаемо технических причин сокращения поставок газа в Европу.

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