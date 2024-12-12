Шольц готовий до нових переговорів з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

"Це було неприємно. Тому що він просто переказав усі свої формули", - сказав він.

Тим не менш, на думку політика, телефонний дзвінок Путіну був необхідний, щоб дати зрозуміти йому, що він не може сподіватися, що підтримка Німеччиною атакованої України ослабне, і "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".