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Шольц готовий до нових переговорів з Путіним

Німеччина, Четвер 12 грудня 2024 09:05
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Шольц готовий до нових переговорів з Путіним Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до подальших переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним. Попри невдалий дзвінок 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Це було неприємно. Тому що він просто переказав усі свої формули", - сказав він.

Тим не менш, на думку політика, телефонний дзвінок Путіну був необхідний, щоб дати зрозуміти йому, що він не може сподіватися, що підтримка Німеччиною атакованої України ослабне, і "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".

"І це потрібно зробити, і я зроблю це знову. Але не варто мати з цього приводу ілюзій", - зазначив Шольц.

Переговори Шольца і Путіна

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

Пізніше Шольц прокоментував переговори з Путіним. Канцлер заявив, що глава Кремля Володимир Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Але поговорити з Путіним варто було.

Додамо, що в МЗС України заявили, що розмова Шольца з Путіним не допоможе досягти справедливого миру. А президент України Володимир Зеленський висловив думку, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.

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