Шольц готов к новым переговорам с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Несмотря на неудачный звонок 15 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", - сказал он.
Тем не менее, по мнению политика, телефонный звонок Путину был необходим, чтобы дать понять ему, что он не может надеяться, что поддержка Германией атакованной Украины ослабнет, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".
"И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий", - отметил Шольц.
Переговоры Шольца и Путина
15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года.
Позже Шольц прокомментировал переговоры с Путиным. Канцлер заявил, что глава Кремля Владимир Путин не изменил своего мнения о войне в Украине. Но поговорить с Путиным стоило.
Добавим, что в МИД Украины заявили, что разговор Шольца с Путиным не поможет достичь справедливого мира. А президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.