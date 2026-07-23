"Шокуюча кількість": Рубіо оголосив нові втрати Росії на фронті

Американський дипломат розповів, що має у своєму розпорядженні нові дані про перебіг російсько-української війни.

Як виявилося, це може бути єдиний конфлікт в історії, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.

"Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5-6 тисяч солдатів щотижня. Це шокуюча кількість", - наголосив Рубіо.

На цьому тлі він зауважив, що Україна також втрачає дуже багато військових і цивільних. Вона змушена платити високу ціну за захист своїх людей і територій.

"Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край", - заявив Рубіо.

За його словами, команда президента США Дональда Трампа досі робить усе можливе, щоб це сталося якомога швидше.

Глава Держдепу запевнив, що пошук компромісів триває, і Вашингтон залучений до цього процесу.