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"Шокуюча кількість": Рубіо оголосив нові втрати Росії на фронті

15:36 23.07.2026 Чт
2 хв
Глава Держдепу отримав моторошні дані про ситуацію на полі бою
aimg Юлія Капітонова
Фото: Марко Рубіо, державний секретар США (Getty Images)

Наразі російська армія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч своїх військових у війні проти України, однак це ще не все.

З такою заявою виступив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Американський дипломат розповів, що має у своєму розпорядженні нові дані про перебіг російсько-української війни.

Як виявилося, це може бути єдиний конфлікт в історії, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.

"Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5-6 тисяч солдатів щотижня. Це шокуюча кількість", - наголосив Рубіо.

На цьому тлі він зауважив, що Україна також втрачає дуже багато військових і цивільних. Вона змушена платити високу ціну за захист своїх людей і територій.

"Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край", - заявив Рубіо.

За його словами, команда президента США Дональда Трампа досі робить усе можливе, щоб це сталося якомога швидше.

Глава Держдепу запевнив, що пошук компромісів триває, і Вашингтон залучений до цього процесу.

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