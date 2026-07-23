США "готові втрутитися" у війну РФ проти України, але є умова, - Рубіо

США "готові втрутитися" у хід російсько-української війни, як тільки з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами американського дипломата, США досі готові зробити все можливе для підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

"Ми готові відігравати будь-яку позитивну роль, яку зможемо, щоб покласти край війні. Для цього знадобиться щось, з чим зможуть погодитися і Росія, і Україна", - наголосив Рубіо.

Про це він заявив після завершення переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 23 липня у Манілі.

Ба більше, глава Держдепу публічно визнав, що попередні зусилля команди Трампа у цьому питанні були безуспішними.

Однак Вашингтон готовий продовжити роботу, якщо помітить вагомі зміни.

"Якщо умови та обставини змінилися так, що це стало можливим, ми готові діяти. Президент відданий цій справі, і щодня, якщо ми побачимо можливість змінити ситуацію на краще, ми це зробимо", - пообіцяв Рубіо.

Американський дипломат також зауважив, що Трамп вважає російсько-українську війну "дурною" і "безглуздою".