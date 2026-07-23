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США "готові втрутитися" у війну РФ проти України, але є умова, - Рубіо

13:19 23.07.2026 Чт
2 хв
Глава Держдепу США розкрив план Трампа
aimg Юлія Капітонова
США "готові втрутитися" у війну РФ проти України, але є умова, - Рубіо Фото: Марко Рубіо, державний секретар США (Getty Images)
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США "готові втрутитися" у хід російсько-української війни, як тільки з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами американського дипломата, США досі готові зробити все можливе для підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

"Ми готові відігравати будь-яку позитивну роль, яку зможемо, щоб покласти край війні. Для цього знадобиться щось, з чим зможуть погодитися і Росія, і Україна", - наголосив Рубіо.

Про це він заявив після завершення переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 23 липня у Манілі.

Ба більше, глава Держдепу публічно визнав, що попередні зусилля команди Трампа у цьому питанні були безуспішними.

Однак Вашингтон готовий продовжити роботу, якщо помітить вагомі зміни.

"Якщо умови та обставини змінилися так, що це стало можливим, ми готові діяти. Президент відданий цій справі, і щодня, якщо ми побачимо можливість змінити ситуацію на краще, ми це зробимо", - пообіцяв Рубіо.

Американський дипломат також зауважив, що Трамп вважає російсько-українську війну "дурною" і "безглуздою".

До речі, раніше ми розповідали, яку саме вимогу щодо України Лавров висунув Рубіо під час зустрічі 23 липня.

Окрім того, з'ясувалося, що Кремль зацікавився новим “передбаченням” Трампа щодо України та РФ.

Також стало відомо, як Рубіо оцінює поточний стан справ у мирних зусиллях щодо України.

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