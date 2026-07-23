"Шокирующее количество": Рубио объявил новые потери России на фронте

Американский дипломат рассказал, что располагает новыми данными о ходе российско-украинской войны.

Как оказалось, это может быть единственный конфликт в истории, в котором количество погибших в бою превышает число раненых.

"Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я считаю, теряют более 5-6 тысяч солдат еженедельно. Это шокирующее количество", - подчеркнул Рубио.

На этом фоне он отметил, что Украина также теряет большое количество военных и гражданских. Она вынуждена платить высокую цену за защиту своих людей и территорий.

"Мы видели гибель гражданских, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Конечно, эта война не пошла на пользу и Украине. Так что, по моему мнению, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец", - заявил Рубио.

По его словам, команда президента США Дональда Трампа до сих пор делает все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

Глава Госдепа заверил, что поиск компромиссов продолжается, и Вашингтон вовлечен в этот процесс.