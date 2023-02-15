UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На сході Росії стався землетрус магнітудою 5,8

Фото: на сході Росії стався землетрус (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

На сході Росії, на Камчатському півострові, сьогодні вночі, 15 лютого, стався землетрус магнітудою 5.8.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МНС РФ.

Землетрус стався об 11:34 за місцевим часом (3:34 за Києвом). Осередок землетрусу розташовувався на глибині 64 км в акваторії Тихого океану. Він знаходився за 142 км від селища Усть-Камчатськ. За даними геофізиків, землетрус мешканці регіону не відчули.

Раніше у ВООЗ заявили, що землетруси в Туреччині та Сирії стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, українські рятувальники показали, як допомагають усунути наслідки землетрусів у Туреччині. Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКамчатка