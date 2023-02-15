На сході Росії стався землетрус магнітудою 5,8

На сході Росії, на Камчатському півострові, сьогодні вночі, 15 лютого, стався землетрус магнітудою 5.8.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МНС РФ.

Землетрус стався об 11:34 за місцевим часом (3:34 за Києвом). Осередок землетрусу розташовувався на глибині 64 км в акваторії Тихого океану. Він знаходився за 142 км від селища Усть-Камчатськ. За даними геофізиків, землетрус мешканці регіону не відчули.

Раніше у ВООЗ заявили, що землетруси в Туреччині та Сирії стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, українські рятувальники показали, як допомагають усунути наслідки землетрусів у Туреччині. Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

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