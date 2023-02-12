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У ДСНС показали, як допомагають розбирати завали у Туреччині (відео)

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Туреччина, Неділя 12 лютого 2023 18:13
У ДСНС показали, як допомагають розбирати завали у Туреччині (відео) Фото: у ДСНС показали, як допомагають розбирати завали у Туреччині (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські рятівники допомагають ліквідувати наслідки масштабних землетрусів у Туреччині. Там задіяно важку техніку Зведеного загону ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як розповіли в ДСНС, для них було визначено нові сектори по проведенню рятувальних робіт. Там вони використовують весь спектр сучасного обладнання та техніки, що привезли із собою.

"Усього з початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйнованих будівель та споруд, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих людей", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель.

За останніми даними, у Туреччині внаслідок землетрусів загинули понад 29,5 тисяч людей.

Крім того, у Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників.

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