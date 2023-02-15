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На востоке России произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: на востоке России произошло землетрясение (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

На востоке России, на Камчатском полуострове, сегодня ночью, 15 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5.8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Землетрясение произошло в 11:34 по местному времени (3:34 по Киеву). Очаг землетрясения располагался на глубине 64 км в акватории Тихого океана. Он находился в 142 км от поселка Усть-Камчатск. По данным геофизиков, землетрясение жители региона не почувствовали.

Ранее в ВОЗ заявили, что землетрясения в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, украинские спасатели показали, как помогают устранить последствия землетрясений в Турции. В результате землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

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