ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найбільше стихійне лихо за сторіччя. У ВООЗ оцінили масштаби землетрусу у Туреччині

Новость на русском →
Середа 15 лютого 2023 03:46
Найбільше стихійне лихо за сторіччя. У ВООЗ оцінили масштаби землетрусу у Туреччині Фото: Ханс Клюге (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Землетруси в Туреччині та Сирії стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття.

Про це заявив Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Потужні землетруси, які обрушилися на центральну частину Туреччини та північний захід Сирії трохи більше тижня тому, стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття", - заявив Клюге.

За його словами, експерти ВООЗ все ще продовжують вивчати масштаби події. Внаслідок землетрусів у регіоні загинуло понад 36 тисяч осіб, також щонайменше 26 млн осіб в обох країнах потребують гуманітарної допомоги.

"Я очікую, що найближчими днями це число збільшиться як мінімум удвічі, оскільки ми отримаємо більш точну оцінку масштабів цієї кризи та нові потреби", - додав директор ВООЗ.

За даними турецької влади, близько 80 тисяч людей перебувають у лікарнях, що створює величезне навантаження на систему охорони здоров'я, яке найбільше постраждала від стихійного лиха.

"Ми ініціювали найбільше розгортання бригад невідкладної медичної допомоги в Європейському регіоні ВООЗ за всю нашу 75-річну історію. Їхня мета - підтримати пошкоджені медичні установи", - додав Клюге.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВОЗ Турция Війна в Сирії
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ