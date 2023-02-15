Найбільше стихійне лихо за сторіччя. У ВООЗ оцінили масштаби землетрусу у Туреччині

Землетруси в Туреччині та Сирії стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття.

Про це заявив Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Потужні землетруси, які обрушилися на центральну частину Туреччини та північний захід Сирії трохи більше тижня тому, стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття", - заявив Клюге.

За його словами, експерти ВООЗ все ще продовжують вивчати масштаби події. Внаслідок землетрусів у регіоні загинуло понад 36 тисяч осіб, також щонайменше 26 млн осіб в обох країнах потребують гуманітарної допомоги.

"Я очікую, що найближчими днями це число збільшиться як мінімум удвічі, оскільки ми отримаємо більш точну оцінку масштабів цієї кризи та нові потреби", - додав директор ВООЗ.

За даними турецької влади, близько 80 тисяч людей перебувають у лікарнях, що створює величезне навантаження на систему охорони здоров'я, яке найбільше постраждала від стихійного лиха.

"Ми ініціювали найбільше розгортання бригад невідкладної медичної допомоги в Європейському регіоні ВООЗ за всю нашу 75-річну історію. Їхня мета - підтримати пошкоджені медичні установи", - додав Клюге.