На сході дощі та мокрий сніг, а в Карпатах пориви вітру: погода на завтра

Завтра, 29 грудня, на сході України, а також у Полтавській області можливі дощі та мокрий сніг. Попереджають про сильний вітер в Карпатах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 29 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -2 до +3, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі від 0 до +2, а вдень від +5 до +7.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців попереджали про ризик сходження лавин.
Також нещодавно синоптик розповіла про те, коли очікувати похолодання в Україні.
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