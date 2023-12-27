Походи в гори небезпечні. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Погода у Карпатах 27-28 грудня погіршиться, є загроза сходження снігових лавин. Походи в гори у ці дні вкрай небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як повідомляється, 27 грудня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області та 27-28 грудня на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

Крім того, на горі Піп Іван Чорногірський наразі туман, видимість мінімальна.



"Тож будьте обережні та не вирушайте у гори", - наголосили у ДСНС.

Погода в Україні 28 грудня

Завтра, 28 грудня, у східних та Сумській областях вночі можливий мокрий сніг. В горах попереджають про ризик сходження лавин.

Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

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