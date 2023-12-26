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Синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 14:44
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Синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання Фото: похолодання очікується із 5 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Упродовж наступних десяти днів в Україні збережеться плюсова температура, часом з сильним вітром, дощами та мокрим снігом. Найближче відчутне похолодання прогнозується із 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Найближчим часом морозів якихось не передбачається. Попереду вологий день, далі три дні навіть із періодичним сонцем, а новорічні 31 грудня а 1 січня, очікуються вологими, проте не холодними. Найближче відчутне похолодання - із 5-го січня", - написала вона.

Прогноз до Нового року

За її даними, у середу 27 грудня трохи похолодає: протягом дня температура повітря в Україні становитиме +2+6 градусів, у південній частині +7+12 градусів. Північно-західний вітер буде сильним, із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. У Києві середа очікується хмарною, місцями дощ, потім перехід у мокрий сніг.

Діденко розповіла, що у четвер, п'ятницю та суботу очікується антициклон з сухою прохолодною погодою, стихне вітер. Водночас у неділю 31 грудня прийде атмосферний фронт, тому з'являться дощі та мокрий сніг.

"Вночі 1-го січня - пауза з опадами, тепло. Вдень 1-го січня - опади і також порівняно тепло", - повідомила синоптик-аматор.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в січні 2024 року прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

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