На востоке дожди и мокрый снег, а в Карпатах порывы ветра: погода на завтра

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцев предупреждали о риске схождения лавин. Также недавно синоптик рассказала о том, когда ожидать похолодания в Украине.

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