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На сході дощі та мокрий сніг, а в Карпатах пориви вітру: погода на завтра

Четвер 28 грудня 2023 13:04
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На сході дощі та мокрий сніг, а в Карпатах пориви вітру: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 29 грудня, на сході України, а також у Полтавській області можливі дощі та мокрий сніг. Попереджають про сильний вітер в Карпатах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +7 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +1 до +5 вночі й від +8 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від -3 до 0 вночі й від +4 до +7 вдень.

На сході дощі та мокрий сніг, а в Карпатах пориви вітру: погода на завтра

Фото: погода на 29 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -2 до +3, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі від 0 до +2, а вдень від +5 до +7.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців попереджали про ризик сходження лавин.

Також нещодавно синоптик розповіла про те, коли очікувати похолодання в Україні.

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Гідрометцентр
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