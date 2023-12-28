На сході дощі та мокрий сніг, а в Карпатах пориви вітру: погода на завтра

Завтра, 29 грудня, на сході України, а також у Полтавській області можливі дощі та мокрий сніг. Попереджають про сильний вітер в Карпатах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг", - пише пресслужба. Зазначається, що вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +6 до +10 вдень;

на півночі коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +7 вдень;

на півдні коливатиметься від +1 до +5 вночі й від +8 до +12 вдень;

на сході коливатиметься від -3 до 0 вночі й від +4 до +7 вдень. Фото: погода на 29 грудня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі від -2 до +3, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі від 0 до +2, а вдень від +5 до +7.