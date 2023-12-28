На востоке дожди и мокрый снег, а в Карпатах порывы ветра: погода на завтра

Завтра, 29 декабря, на востоке Украины и в Полтавской области возможны дожди и мокрый снег. Предупреждают о сильном ветре в Карпатах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Температура в области ночью от -2 до +3, а днем от +4 до +9. Тем временем в Киеве ночью от 0 до +2, а днем от +5 до +7.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, только в восточных и Полтавской областях утром и днем небольшой дождь и мокрый снег", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцев предупреждали о риске схождения лавин. Также недавно синоптик рассказала о том, когда ожидать похолодания в Украине.

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