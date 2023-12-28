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На востоке дожди и мокрый снег, а в Карпатах порывы ветра: погода на завтра

Четверг 28 декабря 2023 13:04
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На востоке дожди и мокрый снег, а в Карпатах порывы ветра: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 29 декабря, на востоке Украины и в Полтавской области возможны дожди и мокрый снег. Предупреждают о сильном ветре в Карпатах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. Без осадков, только в восточных и Полтавской областях утром и днем небольшой дождь и мокрый снег", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +6 до +10 днем;
  • на севере будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +5 до +7 днем;
  • на юге будет колебаться от +1 до +5 ночью и от +8 до +12 днем;
  • на востоке будет колебаться от -3 до 0 ночью и от +4 до +7 днем.

На востоке дожди и мокрый снег, а в Карпатах порывы ветра: погода на завтра

Фото: погода на 29 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -2 до +3, а днем от +4 до +9. Тем временем в Киеве ночью от 0 до +2, а днем от +5 до +7.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцев предупреждали о риске схождения лавин. Также недавно синоптик рассказала о том, когда ожидать похолодания в Украине.

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Гидрометцентр
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