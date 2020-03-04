Шмыгаль представил состав своего Кабмина

В СН ранее анонсировали доназначение нескольких министров на следующей пленарной неделе
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
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Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
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Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
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Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
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Арсен Аваков - министр внутренних дел;
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Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
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Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
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Илья Емец - министр здравоохранения;
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Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
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Марина Лазебная - министр социальной политики;
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Денис Малюська - министр юстиции;
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Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
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Игорь Уманский - министр финансов;
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Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий;
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Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;
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Андрей Таран - министр обороны.
Новый премьер отметил, что в Кабмине остаются вакантными должности четырех министров.
Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон ранее отмечал, что нет определенности с кандидатом на пост министра экономики, министра аграрной политики, министра образования, министра энергетики и министра культуры.
Как писало РБК-Украина, Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.