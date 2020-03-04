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Шмыгаль представил состав своего Кабмина

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В СН ранее анонсировали доназначение нескольких министров на следующей пленарной неделе

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец - министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная - министр социальной политики;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский - министр финансов;
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий;
  • Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;
  • Андрей Таран - министр обороны.

Новый премьер отметил, что в Кабмине остаются вакантными должности четырех министров.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон ранее отмечал, что нет определенности с кандидатом на пост министра экономики, министра аграрной политики, министра образования, министра энергетики и министра культуры.

Как писало РБК-Украина, Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.

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