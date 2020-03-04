Шмыгаль представил состав своего Кабмина

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции; Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий; Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

- вице-премьер и министр цифровой трансформации; Арсен Аваков - министр внутренних дел;

- министр внутренних дел; Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

- министр по делам ветеранов; Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

- министр молодежи и спорта; Илья Емец - министр здравоохранения;

- министр здравоохранения; Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

- министр инфраструктуры; Марина Лазебная - министр социальной политики;

- министр социальной политики; Денис Малюська - министр юстиции;

- министр юстиции; Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

- министр Кабинета министров; Игорь Уманский - министр финансов;

- министр финансов; Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий;

- министр развития общин и территорий; Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;

- министр иностранных дел; Андрей Таран - министр обороны.

Новый премьер отметил, что в Кабмине остаются вакантными должности четырех министров.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон ранее отмечал, что нет определенности с кандидатом на пост министра экономики, министра аграрной политики, министра образования, министра энергетики и министра культуры.

Как писало РБК-Украина, Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.