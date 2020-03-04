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В "Слуге народа" уточнили, сколько отсутствует кандидатов в новый Кабмин

Новости » Политика     04.03.2020 - 15:56
В "Слуге народа" уточнили, сколько отсутствует кандидатов в новый Кабмин
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Слуга народа" не определилась с пятью кандидатами

В "Слуге народа" пока не определились с пятью кандидатами на должности в новом правительстве. Об этом РБК-Украина рассказал замглавы фракции Павел Халимон.

По его словам, нет определенности с кандидатом на пост министра экономики, министра аграрной политики, министра образования, министра энергетики и министра культуры.

"Думаю, если до голосования не будет конкретики с кандидатурами на эти должности, то этим министров нам придется назначить позже. Возможно, на внеочередном заседании", - сказал депутат.

Ранее сообщалось, что вакантными остались четыре должности в Кабмине. Источники в парламенте РБК-Украина сообщили, что вакантными остаются должности министра культуры, образования, энергетики и вице-премьер-министра по вопросам экономики.

Напомним, по состоянию на 4 марта еще несколько кандидатов в новый Кабинет министров подали декларации. В частности, опубликованы декларации Сергея Бессараба (Министерство по делам ветеранов), Алексея Чернышева (Министерство развития общин и территорий), Олега Немчинова (министр Кабинета министров), Ильи Емца (Министерство здравоохранения) и Игоря Уманского (Министерство финансов).

Подтверждены еще несколько кандидатур в новый Кабмин Таран и Лазебная подали декларации кандидатов в новый Кабмин
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
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