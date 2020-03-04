Шмигаль представив склад свого Кабміну

У СН раніше анонсували допризначення кількох міністрів на наступному пленарному тижні
Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив склад свого Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.
Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:
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Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;
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Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
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Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;
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Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
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Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;
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Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;
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Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;
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Владислав Криклій - міністр інфраструктури;
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Марина Лазебна - міністр соціальної політики;
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Денис Малюська - міністр юстиції;
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Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;
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Ігор Уманський - міністр фінансів;
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Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій;
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Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ;
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Андрій Таран - міністр оборони.
Новий прем'єр зазначив, що в Кабміні залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.
Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон раніше відзначав, що немає визначеності з кандидатом на пост міністра економіки, міністра аграрної політики, міністра освіти, міністра енергетики і міністра культури.
Як писало РБК-Україна, Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука.