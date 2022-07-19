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Шмыгаль поручил организовать начало конкурса на руководителя НАБУ

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 17:59
Шмыгаль поручил организовать начало конкурса на руководителя НАБУ Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр (kmu gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил правительству организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Со своей стороны поручаю секретариату Кабинета министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя НАБУ", - сказал он.

Также премьер-министр добавил, что избрание руководства антикоррупционных органов в Украине было активизировано по поручению президента Владимира Зеленского.

Так, сегодня конкурсная комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса. Большинство проголосовало за назначение Александра Клименко, теперь очередь за генпрокурором, который должен утвердить его кандидатуру.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Шмыгалю организовать начало конкурса на руководителя НАБУ.

Срок полномочий экс-руководителя НАБУ Артема Сытника истек еще 17 апреля. Тогда бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.

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Денис Шмыгаль НАБУ
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