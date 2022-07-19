Шмыгаль поручил организовать начало конкурса на руководителя НАБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Со своей стороны поручаю секретариату Кабинета министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя НАБУ", - сказал он.

Также премьер-министр добавил, что избрание руководства антикоррупционных органов в Украине было активизировано по поручению президента Владимира Зеленского.

Так, сегодня конкурсная комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса. Большинство проголосовало за назначение Александра Клименко, теперь очередь за генпрокурором, который должен утвердить его кандидатуру.