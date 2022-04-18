Стало известно, кто возглавил НАБУ после завершения полномочий Сытника
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) временно возглавляет первый замдиректора Гизо Углава. На прошлой неделе истек срок полномочий Аретма Сытника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Сообщается, что полномочия Сытника истекли 17 апреля.
"Согласно закону "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель", - говорится в сообщении.
Отметим, Углава с 2015 года является гражданином Украины. До этого работал в грузинской прокуратуре, дослужился до заместителя главного прокурора.
Является одним из идеологов создания НАБУ. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора бюро.
Напомним, ранее сообщалось о завершении срока полномочий Сытника на посту директора НАБУ.
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