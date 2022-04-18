Стало известно, кто возглавил НАБУ после завершения полномочий Сытника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

Сообщается, что полномочия Сытника истекли 17 апреля.

"Согласно закону "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель", - говорится в сообщении.

Отметим, Углава с 2015 года является гражданином Украины. До этого работал в грузинской прокуратуре, дослужился до заместителя главного прокурора.

Является одним из идеологов создания НАБУ. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора бюро.