Шмигаль доручив організувати початок конкурсу на керівника НАБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ", - сказав він.

Також прем'єр-міністр додав, що обрання керівництва антикорупційних органів в Україні було активізовано за дорученням президента Володимира Зеленського.

Так, сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу. Більшість проголосувала за призначення Олександра Клименка, тепер черга за генпрокурором, який повинен затвердити його кандидатуру.