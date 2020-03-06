Шмыгаль оправдался за заявление о поставках воды в Крым

Правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Крым до возвращения его в состав Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль после резонансного заявления в эфире канала "1+1".

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно", - написал он.

Премьер пояснил, что "этот тезис потерялся в шуме студии".

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого в деокупации полуострова и возвращение его в состав Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в эфире программы "Право на власть", Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Заявление стало резонансным, его комментировали в администрации Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым.