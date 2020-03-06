Шмигаль виправдався за заяву про постачання води в Крим

Уряд України не може подавати воду в окупований Крим до повернення його до складу України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль після резонансної заяви в ефірі каналу "1+1".

"В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо", - написав він.

Прем’єр пояснив, що "ця теза загубилася у галасі студії".

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, в ефірі програмі "Право на владу", Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим - це Україна.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія раніше заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.

Заява стала резонансною, її коментували в адміністрації Путіна і президента України Володимира Зеленського. Зокрема, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про відсутність переговорів з Росією про подачу води в Крим.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не може постачати воду в окупований Крим.