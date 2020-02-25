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Данилов исключил поставку воды в оккупированный Крым

Новости » Политика     25.02.2020 - 10:14
Данилов исключил поставку воды в оккупированный Крым
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов считает, что с политической точки зрения это также невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. Об этом он заявил в интервью изданию liga.net.

По его словам, с политической точки зрения это также невозможно.

"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя", - сказал он.

Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ранее заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Потом он сказал, что во фракции "Слуга народа" никогда не поднимался вопрос о восстановлении поставок воды в Крым.

Заявление стало резонансным, его комментировали в администрациях Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым.

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