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Шмыгаль объяснил, когда Украина будет поставлять воду в Крым

Новости » Политика     06.03.2020 - 21:55
Шмыгаль объяснил, когда Украина будет поставлять воду в Крым
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Речь идет лишь о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает

Украина будет поставлять воду в Крым после деоккупации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, поставки воды будут восстановлены после освобождения Крыма и возвращения его Украине.

"Относительно поставок воды в Крым конечно мы говорим о том, что мы не собираемся поставлять воду канала в Крым для промышленных и военных нужд. Речь идет лишь о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает. При необходимости если возникнет гуманитарная необходимость.. Крым - это Украина, - заявил он.

Отметим, во вчерашнем эфире программы "Право на власть" Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым нужно подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. Позже он уточнил, что поставки невозможны до завершения оккупации полуострова.

Сегодня в Верховной Раде он отметил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд. При этом возможны гуманитарные поставки.

Как сообщало РБК-Украина, Меджлис отреагировал на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым.

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