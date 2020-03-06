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Меджлис отреагировал на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым

Новости » Политика     06.03.2020 - 12:42
Меджлис отреагировал на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Чубаров резко раскритиковал слова нового премьера

Заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости поставок воды в Крым является "подлым ударом в спину тем, не смирился с оккупацией". Об этом в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В частности, Чубаров назвал слова Шмыгаля "капитуляционным заявлением", которое дезориентирует международные организации и международных партнеров, выступающих в поддержку Украины.

"На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа", - отметил Чубаров.

По его словам, восстановление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо России для расширения своего присутствия в Крыму, а также для обустройства новых поселений, чтобы вытеснить крымских татар.

Отметим, во вчерашнем эфире программы "Право на владу" Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым нужно подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. Позже он уточнил, что поставки невозможны до завершения оккупации полуострова.

Сегодня в Верховной раде он отметил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд. При этом возможны гуманитарные поставки.

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