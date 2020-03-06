Шмигаль пояснив коли Україна поставлятиме воду в Крим

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Мова йде лише про підтримку українців в центральній частині Криму, де води не вистачає

Україна поставлятиме воду в Крим після деокупації. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поставки води будуть відновленні після звільнення Криму та повернення його Україні.

"Щодо поставок води в Крим звичайно ми говорим про те, що ми не збираємось поставляти воду каналу в Крим для промислових та військових потреб. Мова йде лише про підтримку українців в центральній частині Криму, де води не вистачає. За потреби якщо в цьому виникне гуманітарна необхідність.. Крим - це Україна, - заявив він.

Відзначимо, у вчорашньому ефірі програми "Право на владу" Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим потрібно подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. Пізніше він уточнив, що поставки неможливі до завершення окупації півострова.

Сьогодні у Верховній Раді він зазначив, що Україна не буде поставляти до Криму воду для промислових і військових потреб. При цьому можливі гуманітарні поставки.

Як повідомляло РБК-Україна, Меджліс відреагував на заяву Шмигаля про поставки води до Криму.