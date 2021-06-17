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Шмыгаль через суд требует отменить вердикт НАПК по Витренко

Новина українською →
Киев, Четверг 17 июня 2021 12:46
Шмыгаль через суд требует отменить вердикт НАПК по Витренко Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль в суде обжалует предписание НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) о незаконном назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза Украины". Решается вопрос об открытии производства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что Шмыгаль подал иск с требованием отменить предписание. На данный момент решается вопрос об открытии производства по данному иску. Также сообщается, что Шмыгаль просит признать предписание НАПК от 14 июня противоправным.

"Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца, - Кабинет министров Украины и главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК сочло незаконным назначение Витренко в "Нафтогаз", поскольку после увольнения с публичной службы человек в течение года не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые мог влиять, работая на государство. Отметим, Витренко ушел из Министерства энергетики этой весной.

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд уже созвала заседание для того, чтобы отстранить Витренко от выполнения обязанностей главы правления.

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Юрий Витренко Денис Шмыгаль Нафтогаз Украины
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