Шмыгаль через суд требует отменить вердикт НАПК по Витренко

Премьер-министр Денис Шмыгаль в суде обжалует предписание НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) о незаконном назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза Украины" . Решается вопрос об открытии производства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что Шмыгаль подал иск с требованием отменить предписание. На данный момент решается вопрос об открытии производства по данному иску. Также сообщается, что Шмыгаль просит признать предписание НАПК от 14 июня противоправным.

"Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца, - Кабинет министров Украины и главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.