Шмигаль через суд вимагає скасувати вердикт НАЗК щодо Вітренка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у суді оскаржить Припис НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції) про незаконне призначення Юрія Вітренка головою " Нафтогазу України" . Вирішується питання про відкриття провадження.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що Шмигаль подав позов з вимогою скасувати припис. На даний момент вирішується питання про відкриття провадження за даним позовом. Також повідомляється, що прем'єр просить визнати припис НАЗК від 14 червня протиправним

"Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, - Кабінет міністрів України і голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка", - йдеться в повідомленні.