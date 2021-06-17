Шмигаль через суд вимагає скасувати вердикт НАЗК щодо Вітренка
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у суді оскаржить Припис НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції) про незаконне призначення Юрія Вітренка головою " Нафтогазу України". Вирішується питання про відкриття провадження.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду Києва.
Повідомляється, що Шмигаль подав позов з вимогою скасувати припис. На даний момент вирішується питання про відкриття провадження за даним позовом. Також повідомляється, що прем'єр просить визнати припис НАЗК від 14 червня протиправним
"Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, - Кабінет міністрів України і голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК визнало незаконним призначення Вітренка до "Нафтогазу", оскільки після звільнення з публічної служби особа протягом року не має брати участь у керівництві організаціями, на які могла впливати, працюючи на державу. Зазначимо, Вітренко пішов з Міністерства енергетики цієї весни.
Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд вже скликала засідання для того, щоб відсторонити Вітренка від виконання обов'язків голови правління.