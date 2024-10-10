У Києві визначились зі стартом опалювального сезону
Опалювальний сезон в Києві розпочнеться з 14 жовтня. Для початку розпочнеться обігрів лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
Він пояснив, що тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.
"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання", - наголосив мер Києва.
Він зауважив, що рішення про початок опалювального сезону було ухвалено з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії.
Нагадаємо, що раніше з початком опалювального сезону вже визначилась Житомирська область та Чернігів.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, як вибрати найкращі види утеплювача для будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.