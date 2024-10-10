У Києві визначились зі стартом опалювального сезону

Опалювальний сезон в Києві розпочнеться з 14 жовтня. Для початку розпочнеться обігрів лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegram.