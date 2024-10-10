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У Києві визначились зі стартом опалювального сезону

Київ, Четвер 10 жовтня 2024 16:39
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У Києві визначились зі стартом опалювального сезону Фото: Київ наступного тижня розпочне опалювальний сезон (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Опалювальний сезон в Києві розпочнеться з 14 жовтня. Для початку розпочнеться обігрів лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Він пояснив, що тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання", - наголосив мер Києва.

Він зауважив, що рішення про початок опалювального сезону було ухвалено з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії.

Нагадаємо, що раніше з початком опалювального сезону вже визначилась Житомирська область та Чернігів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, як вибрати найкращі види утеплювача для будинків.

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Київ Віталий Кличко Опалювальный сезон
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