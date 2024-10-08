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"Якщо не буде змін". У Чернігові визначились із датою початку опалювального сезону

Вівторок 08 жовтня 2024 10:42
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"Якщо не буде змін". У Чернігові визначились із датою початку опалювального сезону Підготовка до опалювального сезону в Чернігові завершана (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Виконуючий обов'язки міського голови Чернігова й секретар міської ради Олександр Ломако повідомив про ймовірну дату початку опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис посадовця у Telegram.

Коли в Чернігові можуть включити опалення

Ломако розповів, що в межах загальноміської наради заслухав доповідь про стан підготовки до опалювального сезону.

"Всі необхідні роботи виконані згідно графіків, підписані відповідні акти. Теплові пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії", - повідомив він.

Проаналізувавши прогноз погоди, посадовці визначились із ймовірною датою початку опалювального сезону в місті.

"З наступного тижня очікується похолодання. Готуємось з вівторка, 15 жовтня, починати підключення централізованого опалення у місті", - зазначив Ломако.

Він уточнив, що опалювальний сезон розпочнеться в цей день, якщо не буде змін температурного режиму (станом на найближчу п'ятницю, 11 жовтня).

&quot;Якщо не буде змін&quot;. У Чернігові визначились із датою початку опалювального сезону

Допис очільника Чернігова (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)

Опалювальний сезон 2024-2025

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.

Першою областю в Україні, яка визначила дату старту опалювального сезону, стала Житомирська. За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, розпочати подачу централізованого теплопостачання в області планують попередньо 1 листопада.

У Волинській області також завершені всі підготовчі роботи для перебійної подачі тепла у домівки людей під час майбутнього опалювального сезону. За словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, "тепло у домівках волинян з'явиться коли середньодобова температура впродовж трьох днів буде +8 градусів за Цельсієм і нижче".

Однак рішення про включення опалення раніше чи пізніше громади можуть ухвалювати самостійно. Крім того, на старт опалювального сезону можуть вплинути позапланові ремонти систем.

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